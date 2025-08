Video Delirio Osimhen, il club fa festa in barca: smoking bianco e mascherina

Proseguono le celebrazioni a Instanbul per il colpo più importante della storia del calcio turco. Victor Osimhen quest'oggi ha tenuto il primo allenamento in gruppo, ma in serata nuovo bagno di folla per registrare nuovi contenuti per i canali social del Galatasaray dopo la "Solo il Gala" box (mascherina, sciarpa e maglia personalizzata con lo slogan in italiano) già in vendita nella store.

In serata Victor Osimhen è stato protagonista in barca, entrando tra le ali di folla ed i fuochi d'artificio e con uno smoking bianco per poi indossare anche la classica mascherina. Un vero e proprio fenomeno popolare che sta tenendo banco da giorni a Istanbul con milioni di persone collegate ai canali social del club (e quelli a pagamento su Youtube). Di seguito alcune immagini virali sui social