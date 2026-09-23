Sabatini attacca De Bruyne: "Non è più quello del Man City! Modric è un'altra cosa"

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Sandro Sabatini critica Kevin De Bruyne e respinge il paragone con Luka Modric. Il giornalista sottolinea le differenze di rendimento e atteggiamento.

Parole molto dure nei confronti di Kevin De Bruyne da parte di Sandro Sabatini. Nel corso di una diretta con Nicolò Schira, il giornalista ha messo a confronto il centrocampista del Napoli con Luka Modric, spiegando perché, a suo giudizio, i due stiano vivendo in maniera completamente diversa questa fase della carriera: "De Bruyne ha un carattere e un comportamento completamente diverso rispetto a Modric, e anche un rendimento diverso rispetto a Modric".

Sabatini: "De Bruyne presume da se stesso qualcosa che non sta più dando"

Sabatini ha quindi elogiato il croato per poi affondare il colpo sul belga: "Perché il signor Luka Modric è un professionista esemplare, una persona perbene, educato, corretto, rispettoso... E poi, anche a 41 anni gli dai il pallone e sai quel che succede". Molto diverso il giudizio sull'azzurro: "De Bruyne a 35 anni presume da se stesso qualcosa che lui non sta più dando, cioè non è più il De Bruyne del Manchester City, dai, su, parliamoci chiaro!".