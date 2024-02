Di Lorenzo esulta sui social: "Bella rimonta e 3 punti importanti!"

Giovanni Di Lorenzo può essere felice, come tutto il Napoli, per il ritorno alla vittoria in campionato e per i tre punti conquistati

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Giovanni Di Lorenzo può essere felice, come tutto il Napoli, per il ritorno alla vittoria in campionato e per i tre punti conquistati, sicuramente molto utili nella corsa alla Champions League. La formazione da lui capitanata, d'altronde, ha mostrato un bel carattere. La rimonta contro l'Hellas Verona denota tanto cuore da parte del gruppo e il terzino azzurro mostra tutta la sua gioia sui social: "Bella rimonta e 3 punti importanti!", scrive su Instagram pubblicando tre foto a corredo. Di seguito il post del capitano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Di Lorenzo (@dilorenzo22)