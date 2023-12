FOTO - Affare saltato, a Roma spunta lo striscione: “Bonucci sciacquaci le p….”

La Roma ha bloccato la trattativa per riportare Leonardo Bonucci in Italia.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma ha bloccato la trattativa per riportare Leonardo Bonucci in Italia. Mourinho in conferenza stampa ha spiegato la motivazione legata ai tifosi giallorossi che in questi giorni avevano espresso tutto il loro malcontento verso il possibile arrivo dell’ex Juve. Tanto che in queste ore è comparso uno striscione in città contro il difensore: “Bonucci sciacquaci le p….”, si legge sul lenzuolo. Di seguito lo scatto diventato virale sui social.