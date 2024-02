FOTO - Gaetano saluta il Napoli: “Ciá guagliú! A presto”

Gianluca Gaetano ha lasciato il Napoli in questo ultimo giorno del mercato invernale.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano ha lasciato il Napoli in questo ultimo giorno del mercato invernale. Il classe 2000 si è trasferito al Cagliari in prestito oneroso (da 200mila euro, ndr), mentre le visite mediche sono fissate per la giornata di domani. Il centrocampista azzurri ha salutato i tifosi con un post su Instagram e la seguente didascalia: “Ciá guagliú! A presto”.