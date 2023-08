FOTO - In attesa che si sblocchi trattativa col Napoli, Veiga festeggia centenario del Celta

Oggi il sodalizio galiziano celebra i 100 anni di storia e nelle immagini diramate sui social il centrocampista classe 2002 è presente.

Mentre Napoli, Celta Vigo ed entourage del giocatore lavorano alacremente per trovare una soluzione il prima possibile, Gabri Veiga festeggia il centenario del club spagnolo insieme al resto della squadra, dello staff, della società. Oggi il sodalizio galiziano celebra i 100 anni di storia e nelle immagini diramate sui social il centrocampista classe 2002 è presente.

In uno scatto si vede Veiga in posa insieme ad altri compagni e al presidente Carlos Mourino. Di questi tempi, con una trattativa che sembrava chiusa fino a sabato e che invece si è poi complicata (ma non saltata), anche questo può essere un segnale. Su Twitter i commenti dei tifosi del Celta sono quasi tutti per lui: si va "sì, questo è un indizio" a chi è più ottimista e scrive che "Gabri ha la faccia di chi alla fine resterà". Vedremo.