FOTO - Natan cita il Vangelo prima di partire per l'Italia: ecco il messaggio social

Natan sta per diventare un nuovo difensore del Napoli. Il brasiliano potrebbe tra poche ore sbarcare in Italia e domani sostenere le visite mediche per i campioni d'Italia. Intanto, il centrale del Red Bull Bragantino scrive in una 'storia' su Instagram. "Gesù disse: 'Non abbiate paura, solo credete!', cit. Vangelo secondo Marco 5:36".