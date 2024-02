FOTO - Osimhen difende Iwobi sui social: "Alcuni tifosi dovrebbero comportarsi meglio"

Dopo la sconfitta, molti tifosi biancoverdi si sono scagliati contro Iwobi. Osimhen ha subito preso le difese del compagno attraverso una story su Instagram

Dopo la sconfitta in finale di Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio, molti tifosi della Nigeria si sono scagliati in maniera offensiva contro il giocatore biancoverde Alex Iwobi. Victor Osimhen ha subito preso le sue difese attraverso una story sul suo profilo Instagram in cui abbraccia il suo compagno, aggiungendo: "Noi vinciamo insieme. Noi perdiamo insieme. Noi siamo tutti per uno. Alcuni dei nostri tifosi dovrebbero comportarsi meglio".