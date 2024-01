FOTO - Raspadori scherza sui social con Zerbin: “Te lo meriti leone! Dovevi sbattere la testa”

Alessio Zerbin, esterno offensivo del Napoli, è stato nominato MVP della semifinale di Supercoppa italiana

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e grande escluso della serata di Supercoppa Italiana, ha esultato su Instagram per la vittoria per 3-0 della sua squadra contro la Fiorentina. L'ex Sassuolo ha condiviso sulle storie un'immagine di Zerbin, esaltato per la doppietta in due minuti e ha così commentato: "Te lo meriti leoneee!! Dovevi sbattere la testaaaaaaaaa". Il chiaro riferimento è allo scontro con il palo che il classe '99 ha avuto in occasione del suo primo gol.