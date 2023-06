FOTO - Spalletti si gode la Costiera: l’ex allenatore del Napoli ad Amalfi con la famiglia

Luciano Spalletti, dopo aver assistito in settimana al concerto dei Coldplay al Maradona, è rimasto in Campania per godersi alcuni giorni di relax.

Luciano Spalletti, dopo aver assistito in settimana al concerto dei Coldplay al Maradona, è rimasto in Campania per godersi alcuni giorni di relax. L’ex allenatore del Napoli ha fatto oggi visita ad Amalfi insieme alla sua famiglia. Bagno di folla e tanto entusiasmo per il tecnico di Certaldo che si è intrattenuto con alcuni tifosi firmando autografi e scattando selfie. Di seguito le immagini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pasticceria Pansa (@pasticceriapansaofficial)