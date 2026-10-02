Video Gutierrez show! Super gol su punizione dell'ex Napoli

Gutierrez continua a brillare dopo l’addio al Napoli: super punizione nell’amichevole vinta 6-0 dal Bayer Leverkusen.

Prosegue il momento d’oro di Miguel Gutierrez. Dopo l’ottimo avvio di stagione in Bundesliga, con un gol e tre assist nelle prime quattro presenze, il terzino spagnolo ceduto in estate dal Napoli continua a essere protagonista con la maglia del Bayer Leverkusen. Un impatto immediato per l'ex azzurro, che sta trovando continuità e soprattutto un contributo importante anche in fase offensiva.

Gutierrez, altro segnale al Napoli: gran gol su punizione con il Bayer Leverkusen

Gutierrez si è messo in evidenza anche nell’amichevole disputata contro l’SC Fortuna Köln, terminata con la netta vittoria per 6-0 del Bayer Leverkusen. Lo spagnolo ha impreziosito la propria prestazione con uno splendido gol direttamente su calcio di punizione, confermando l'eccellente momento di forma. Un'altra giocata di qualità dopo le prestazioni offerte nelle prime giornate di Bundesliga e un avvio decisamente positivo della nuova esperienza in Germania. Di seguito il video del gol diventato virale sui social.