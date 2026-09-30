Ziliani: “La Juventus è il City della Serie A! Dovrebbero vergognarsi e dimettersi tutti"

Ziliani commenta il caso Manchester City e attacca duramente il calcio italiano, tornando sui procedimenti che coinvolsero la Juventus.

Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso il proprio account X, ha commentato duramente il caso Manchester City, utilizzandolo per tracciare un parallelo con quanto accaduto alla Juventus nell’ambito dell’Inchiesta Prisma e dei procedimenti sportivi del 2022-2023. Si tratta delle valutazioni e delle accuse espresse da Ziliani, che contesta in particolare il diverso atteggiamento che, a suo giudizio, avrebbero avuto istituzioni, dirigenti e media italiani: “Vergogna italiana. Oggi tutti a fare i boia col Manchester City falsificatore di campionati, ma davanti alle truffe che valsero alla Juve 9 scudetti e furono condonate tutti zitti: ne scrissi solo io. Fare i duri e puri col calcio degli altri è facile”.

“La Juventus, cioè il Manchester City della Serie A”

Nel lungo intervento Ziliani torna sui procedimenti che coinvolsero il club bianconero, chiamando in causa, tra gli altri, Andrea Abodi, Giovanni Malagò, Gabriele Gravina, Luigi De Siervo e Giuseppe Chinè, e accusando il sistema calcistico e mediatico italiano di non aver reagito come, a suo giudizio, starebbe facendo quello inglese nel caso City. Il giornalista conclude ribadendo il suo paragone tra le due vicende e ricordando la posizione sostenuta all’epoca: “E chiedere scusa ai pochi, a cominciare da chi scrive, che nei giorni che portarono al vergognoso inciucio Stato-Calcio, o se preferite FIGC-Juventus, non vollero stare in silenzio e non smisero di chiedere che la Juventus, cioè il Manchester City della Serie A, venisse processata, giudicata e punita come meritava”.