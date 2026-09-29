Napoli e Argentina unite da Maradona: la SSCNapoli presenta il nuovo progetto “Tanos”
In Argentina il termine “tano”, nato come contrazione di “napolitano”, viene utilizzato colloquialmente per indicare gli italiani e i loro discendenti. Proprio da questo legame nasce “Tanos”, il nuovo progetto presentato dalla SSC Napoli attraverso un video promozionale dedicato al rapporto profondo tra Napoli e l’Argentina, con Diego Armando Maradona come simbolo eterno di questa unione. Nel filmato, attraverso testimonianze in lingua spagnola, viene raccontata Napoli come il luogo in cui Diego ha potuto esprimere pienamente il proprio talento e la propria essenza, condividendo valori profondamente partenopei come la grinta e il cuore.
“Tanos”, Maradona unisce ancora Napoli e Argentina
Il video alterna immagini d’archivio, scorci della città e celebrazioni dei tifosi nei quartieri, ripercorrendo alcuni momenti iconici della storia azzurra e sottolineando come comprendere Maradona significhi inevitabilmente entrare in sintonia con Napoli. Il filo conduttore è il rapporto viscerale costruito nel tempo tra due popoli che continuano a riconoscersi nella figura del Pibe de Oro. Il filmato promozionale anticipa il contenuto integrale del progetto e si chiude con un messaggio corale: “Per cent'anni, per Diego e per il Napoli! Per tutti noi!”.
𝗧𝗔𝗡𝗢 /ˈtano/— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 29, 2026
Argentinian slang.
Italian.
From napolitano.
But some words mean much more than their definition.
𝗧𝗔𝗡𝗢𝗦
Coming soon. pic.twitter.com/L0RBMhIjHj
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