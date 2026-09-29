Video Napoli e Argentina unite da Maradona: la SSCNapoli presenta il nuovo progetto “Tanos”

La SSC Napoli presenta “Tanos”, il progetto che racconta il legame tra Napoli e Argentina nel segno di Maradona.

In Argentina il termine “tano”, nato come contrazione di “napolitano”, viene utilizzato colloquialmente per indicare gli italiani e i loro discendenti. Proprio da questo legame nasce “Tanos”, il nuovo progetto presentato dalla SSC Napoli attraverso un video promozionale dedicato al rapporto profondo tra Napoli e l’Argentina, con Diego Armando Maradona come simbolo eterno di questa unione. Nel filmato, attraverso testimonianze in lingua spagnola, viene raccontata Napoli come il luogo in cui Diego ha potuto esprimere pienamente il proprio talento e la propria essenza, condividendo valori profondamente partenopei come la grinta e il cuore.

“Tanos”, Maradona unisce ancora Napoli e Argentina

Il video alterna immagini d’archivio, scorci della città e celebrazioni dei tifosi nei quartieri, ripercorrendo alcuni momenti iconici della storia azzurra e sottolineando come comprendere Maradona significhi inevitabilmente entrare in sintonia con Napoli. Il filo conduttore è il rapporto viscerale costruito nel tempo tra due popoli che continuano a riconoscersi nella figura del Pibe de Oro. Il filmato promozionale anticipa il contenuto integrale del progetto e si chiude con un messaggio corale: “Per cent'anni, per Diego e per il Napoli! Per tutti noi!”.