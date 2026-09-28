Foto

Riecco Buongiorno! Finita la prima fase di riabilitazione: il difensore si mostra sui social

Riecco Buongiorno! Finita la prima fase di riabilitazione: il difensore si mostra sui social
Oggi alle 17:20Dai social
di Pierpaolo Matrone
Alessandro Buongiorno prosegue il lungo percorso di recupero. Il difensore del Napoli ha terminato la prima parte della riabilitazione svolta a Torino.

Un altro passo nel lungo percorso che dovrà riportare Alessandro Buongiorno a disposizione del Napoli. Il difensore azzurro è tornato a mostrarsi sui social dopo aver concluso la prima fase della sua riabilitazione presso l'Istituto Medicina dello Sport di Torino. Un aggiornamento importante per il centrale, costretto finora a vivere praticamente ai margini della nuova stagione.

Buongiorno, il rientro resta previsto per il 2027

Buongiorno ha infatti saltato entrambi i ritiri precampionato e, nel corso delle ultime settimane, la sua tabella di recupero si è ulteriormente allungata. Secondo le stime più recenti, il difensore dovrebbe tornare a disposizione soltanto all'inizio del 2027. La conclusione della prima parte della riabilitazione rappresenta comunque una nuova tappa nel percorso verso il rientro in campo, che continuerà a essere gestito senza accelerare i tempi.