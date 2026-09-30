Foto McTominay torna ad allenarsi in campo: il Napoli esulta sui social

Passo avanti importante nel recupero di Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli è tornato ad allenarsi sul terreno di gioco a Castel Volturno

Arriva una buona notizia dal Training Center di Castel Volturno. Scott McTominay è tornato ad allenarsi in campo per la prima volta dopo l'intervento chirurgico di ablazione al quale si è sottoposto in Inghilterra lo scorso 8 settembre per correggere una lieve aritmia benigna. A documentare il nuovo passo nel percorso di recupero è stato l'account brasiliano del Napoli, che ha pubblicato alcuni scatti dello scozzese durante la seduta accompagnandoli con il messaggio: "Felici di vederti in campo, Scott".

McTominay ritrova campo e pallone

Nei giorni scorsi McTominay era già rientrato a Castel Volturno, dove aveva ripreso a lavorare attraverso sedute personalizzate in palestra. Oggi il centrocampista ha invece ritrovato il terreno di gioco e il pallone, compiendo un ulteriore passo verso il ritorno a disposizione di Massimiliano Allegri. Prima di poter disputare nuovamente partite ufficiali, però, lo scozzese dovrà completare il percorso previsto e ottenere la necessaria idoneità sportiva.