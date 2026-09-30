Icardi senza contratto risponde alle critiche: “Io la chiamo libertà di scelta. Ho già tutto”

Icardi risponde alle critiche dopo l’addio al Galatasaray e rivendica la propria libertà sul futuro.

Mauro Icardi torna a far parlare di sé dopo la conclusione della sua esperienza con il Galatasaray. L’attaccante argentino, attualmente senza contratto, ha scelto i social per replicare a chi interpreta questa fase della sua carriera come un momento di difficoltà. L’ex capitano dell’Inter ha rivendicato la propria serenità e la possibilità di decidere senza pressioni quale strada intraprendere: “Confondono la disoccupazione con il fallimento, io la chiamo vita sistemata. Confondono il fatto di essere senza contratto con l'essere senza opzioni. Io la chiamo libertà di scelta”.

“Ho lavorato per essere padrone del mio tempo”

Il classe 1993 ha spiegato di aver costruito nel corso della carriera una situazione economica e personale che gli consente di affrontare senza preoccupazioni il futuro: “Ho lavorato per essere padrone del mio tempo, per avere il mio futuro assicurato. Se smettessi di lavorare, la mia vita continuerebbe allo stesso modo”. Icardi ha quindi concluso il suo messaggio rivolgendosi direttamente a chi si mostra preoccupato per la sua situazione: “Non capisco le vostre preoccupazioni per me. Vivete sereni, vivete in pace e con tanto amore. Io ho già tutto”.