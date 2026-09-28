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Olivera ritrova Kim in nazionale: "Mi rallegra vederti, amico"

Olivera ritrova Kim in nazionale: "Mi rallegra vederti, amico"
Oggi alle 22:30Dai social
di Davide Baratto

Mathias Olivera ha incontrato Kim Minjae nel match amichevole tra Corea del Sud e Uruguay. I due calciatori hanno condiviso lo spogliatoio e giocato tante partite insieme al Napoli nella stagione 2022/23, culminata con la vittoria del terzo scudetto della storia del club.

L'uruguagio ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram, scrivendo in didascalia: "Mi rallegra vederti, amico". Di seguito la foto.