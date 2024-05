“Ho un sogno: ballare con Camavinga!”, Ancelotti-show alla festa a Plaza de Cibeles

Oggi nella Capitale si è celebrato il titolo dei Blancos e uno tra i più scatenati è stato proprio il tecnico delle Merengues Carlo Ancelotti.

Il Real Madrid si è laureato campione di Spagna per la 36esima volta. Oggi nella Capitale si è celebrato il titolo dei Blancos e uno tra i più scatenati è stato proprio il tecnico delle Merengues Carlo Ancelotti.

L'ex allenatore del Napoli ha preso il microfono e dalla Sede de la Comunidad ha parlato così: "A me piace cantare e ora cantiamo tutti insieme la canzone più bella del mondo". In seguito dal palco di Plaza de Cibeles ha esclamato: "Ho un sogno: chiedo di ballare con Eduardo Camavinga". Da lì il tecnico ha dato spettacolo cimentandosi in balletti insieme al centrocampista francese, di seguito le immagini diventate virali sui social.