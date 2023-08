Rai, Perillo: "ADL non vuole piegarsi a certe dinamiche, ma sta facendo sforzi per rinnovare i big"

Antonello Perillo, giornalista della Rai, sui propri canali social commenta così le voci sulle richieste di rinnovo degli azzurri più richiesti sul mercato

Antonello Perillo, giornalista della Rai, sui propri canali social commenta così le voci sulle richieste di rinnovo degli azzurri più richiesti sul mercato: "A leggere giornali e siti sportivi, diversi procuratori di giocatori del Napoli starebbero spingendo per ritoccare gli stipendi dei propri assistiti, alla luce dello scudetto da poco conquistato. Novantanove volte su quando si vince un campionato i club adeguano al rialzo i contratti, ma De Laurentiis non ha intenzione di piegarsi a questa regola non scritta.

È chiaro, però, che qualcosa deve cedere se si vogliono trattenere due autentici assi come Osimhen e Kvara. E se sono vere le cifre che circolano (almeno 10 milioni + bonus per Victor e 6 per Kvicha) va detto che il Presidente lo sforzo lo sta facendo. Se poi arrivasse GabriVeiga, con Zielinski confermato, la squadra sarebbe più che mai competitiva".