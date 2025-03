Video Il messaggio di Big Rom ai tifosi: "Grazie per il sostegno. Continuiamo così, non molliamo!"

Romelu Lukaku, MVP di Napoli-Fiorentina con un gol e un assit, ha mandato un video-messaggio ai tifosi azzurri. Queste le parole dell'attaccante belga, intervenuto sui canali social del club azzurro: "Ciao a tuttit i tifosi, grazie per il sostegno come sempre. Continuiamo così, non molliamo! Ciao". Di seguito le immagini.