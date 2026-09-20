“Napoli m***a" durante il minuto per Mazzola, Forgione ricorda: "Il Franchi ha già dato prova della sua inciviltà”

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Angelo Forgione denuncia un coro contro Napoli durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola al Franchi.

Angelo Forgione, attraverso il proprio account X, ha commentato quanto accaduto allo stadio Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli, denunciando un coro contro Napoli durante il minuto di raccoglimento dedicato a Sandro Mazzola. Lo scrittore e storico ha scritto: “'Napoli m***a' nel silenzio del minuto di raccoglimento per Mazzola. Lo stadio Franchi di Firenze ha già dato prova della sua atavica inciviltà”.

Forgione ripropone il suo precedente post sul Franchi

Forgione ha poi ricordato quanto aveva già pubblicato sui social in occasione di una precedente Fiorentina-Napoli: “Va detto chiaramente che quello di Firenze è lo stadio più incivile d'Italia. Non solo quando ospita il Napoli mostra tutto il peggio di un popolo mediamente maleducato, volgare e tracotante. Dispiace che la retorica di Firenze culla di civiltà non riguardi solo lo stadio, purtroppo. Città che dietro ai suoi capolavori cela un'identità ostile, inospitale, sgarbata, chiusa, narcisista, concentrata sulle sue bellezze e poco incline alla condivisione e alla cordialità. Basta andarci da turista per toccare con mano la scortesia e la maleducazione dei commessi nei negozi, di ogni personale di servizio e pure degli albergatori ed esercenti ai quali si portano guadagni”.