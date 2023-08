“Inter favorita”, Chiariello replica a Ravezzani: “Con quei sostituti di Lukaku, Dzeko ed Onana?”

Botta e risposta su Twitter tra i giornalisti Fabio Ravezzani e Umberto Chiariello su una delle possibili favorite del prossimo campionato di Serie A.

Botta e risposta su Twitter tra i giornalisti Fabio Ravezzani e Umberto Chiariello su una delle possibili favorite del prossimo campionato di Serie A. Il direttore di TeleLombardia ritiene l'Inter favorita per lo scudetto, Chiariello replica: "Me lo segno. Con Arnautovic e Thuram in luogo di Lukaku e Dzeko, come no. Con Acerbi e Darmian a 35 e 33 anni, come no. Con Sommer 35 anni per Onana, come no. Con Frattesi per Brozovic, insomma. Tutto è possibile nella vita…".

Ravezzani ribatte sicuro: "Segnati anche le altre, non sbaglio mai…".