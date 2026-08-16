Italia, trionfo storico agli Europei di Atletica! Il Napoli applaude

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Italia trionfa agli Europei di Atletica, il Napoli celebra sui social le imprese azzurre.

L’Italia chiude nel migliore dei modi gli Europei di Atletica di Birmingham conquistando l’oro nella staffetta 4x400 e completando uno storico sorpasso ai danni della Gran Bretagna nel medagliere. Gli azzurri battono proprio i padroni di casa nell’ultima gara della competizione e portano a 22 il totale delle medaglie conquistate, coronando una rassegna continentale da ricordare e regalando allo sport italiano un altro risultato di grande prestigio.

Il Napoli celebra gli azzurri dopo le imprese agli Europei

Anche la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio agli atleti italiani protagonisti agli Europei, celebrando attraverso il proprio account X i risultati ottenuti non soltanto nell’atletica leggera, ma anche nel nuoto. Il club partenopeo si è complimentato con gli azzurri per le numerose imprese realizzate nelle due competizioni continentali. Questo il messaggio pubblicato dal Napoli: "Congratulazioni a tutti gli atleti italiani protagonisti di prove esaltanti e di imprese straordinarie agli Europei di nuoto e di atletica leggera. Grazie ragazzi per averci regalato altre pagine memorabili di sport".