Neres e Ngonge si godono i giorni di pausa: ecco dove sono

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Ultime ore di riposo per il Napoli prima di cominciare ufficialmente la marcia di avvicinamento all'esordio in campionato. Dopo la conclusione della preparazione estiva, Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra un po' di libertà in occasione di Ferragosto. Alcuni azzurri ne hanno approfittato per godersi mare e sole: tra questi David Neres e Cyril Ngonge, che hanno scelto la Costiera Amalfitana per trascorrere qualche ora di relax.

Napoli, domani la ripresa: testa al Genoa

La breve pausa terminerà già domani, quando il gruppo si ritroverà a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Da quel momento Allegri comincerà a preparare nel dettaglio la prima partita ufficiale della nuova stagione. Nel mirino c'è la trasferta di Marassi contro il Genoa, appuntamento che inaugurerà il cammino del Napoli nella nuova Serie A.