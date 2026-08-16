Favasuli-Napoli, Perillo: "Ecco perché è il rinforzo perfetto per Allegri"
Costantino Favasuli può rappresentare un investimento importante per il presente e il futuro del Napoli. Ne è convinto Antonello Perillo, giornalista Rai e condirettore del TGR, che sul proprio profilo X ha elogiato il classe 2004: "Costantino Favasuli è l'innesto perfetto per il Napoli. Il suo arrivo alla corte di Allegri non rappresenta solo un investimento per il futuro, ma una risorsa immediata per la stagione alle porte".
Perillo: "Favasuli autentico jolly, Di Lorenzo può essere la sua chioccia"
Perillo ha poi approfondito caratteristiche e prospettive del nuovo acquisto: "Il giovane talento calabrese è un autentico jolly di fascia, capace di imporsi sia in una difesa a quattro sia come quinto di centrocampo. Può inoltre essere inserito nella lista della Serie A come Under 22, senza occupare nessuno dei 25 posti destinati agli Over". Infine, uno sguardo al futuro: "Dopo l'ottima stagione al Catanzaro, dove a tratti è stato straripante, Favasuli ha tutto per crescere. Sotto la guida di un tecnico esperto come Allegri e con una 'chioccia' del livello di Di Lorenzo, può costruirsi un grande futuro in maglia azzurra".
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