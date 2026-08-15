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Meret ricarica le energie: serata al ristorante prima di Ferragosto

Meret ricarica le energie: serata al ristorante prima di FerragostoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:45Dai social
di Daniele Rodia

Serata di relax per Alex Meret: il portiere azzurro è stato a cena in città ieri da White Chill Out Principote.

A testimoniare la serata di relax, prima dell'inizio della stagione, uno scatto pubblicato sui social dallo stesso locale. Ecco la foto: