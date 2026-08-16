Ziliani attacca: "Costo squadra aumentato di 36mln, la Juve ha violato le regole Uefa!"

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Paolo Ziliani torna ad attaccare la Juventus alla vigilia dell'inizio della Serie A. Secondo il giornalista, il club avrebbe aumentato il costo della rosa.

Durissimo attacco di Paolo Ziliani alla Juventus alla vigilia della nuova stagione. Attraverso il proprio profilo X, il giornalista sostiene che il club bianconero non avrebbe rispettato i parametri stabiliti dal Settlement Agreement sottoscritto con la UEFA lo scorso 30 giugno. Secondo i suoi calcoli, nonostante il pesante risparmio derivante dall'addio di Vlahovic, la Juventus avrebbe aumentato il proprio "costo squadra" di oltre 36 milioni di euro, portandolo a circa 271,6 milioni.

Ziliani: "Juventus, violati i divieti UEFA"

Ziliani sostiene che l'accordo con la UEFA imponesse alla Juventus di non spendere sul mercato più di quanto ricavato dalle cessioni e di non incrementare le spese complessive per stipendi e ammortamenti. "A un mese dalla firma del Settlement Agreement Madama ha fatto il solito scempio delle regole", scrive il giornalista, puntando il dito contro nuovi acquisti, aumenti degli ingaggi e rientri dai prestiti. Accuse molto pesanti che, allo stato attuale, rappresentano la ricostruzione e le valutazioni dello stesso Ziliani.