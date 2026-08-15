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Politano si gode ferragosto: relax in spiaggia e gioca anche a bocce

Politano si gode ferragosto: relax in spiaggia e gioca anche a bocce
Oggi alle 23:45Dai social
di Davide Baratto

Matteo Politano si gode il ferragosto in famiglia. Su Instagram suo fratello Andrea pubblica gli scatti della giornata di relax in spiaggia, tra sole, mare e sdraio, l'esterno del Napoli si è dilettato anche a giocare a bocce.

Di seguito il video