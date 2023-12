L'annuncio di ADL: "Il 30 dicembre torna al cinema 'Vacanze di Natale' per i suoi 40 anni"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha scritto un post sui social

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha scritto un post sui social facendo un annuncio rivolto a tutti gli amanti del cinema e dei cinepanettone: "Serata di entusiasmo all’Hotel De La Poste di Cortina a 40 anni dall’uscita di “Vacanze di Natale”. Il 30 dicembre, solo per un giorno, il film tornerà nelle sale in tutta Italia in versione restaurata e rimasterizzata per il cinema".