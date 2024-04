Leao contro Cassano: gli dà del pagliaccio sui social

Antonio Cassano, ai microfono della Domenica Sportiva, ha duramente criticato l'esterno d'attacco del Milan Rafael Leao

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Cassano, ai microfono della Domenica Sportiva, ha duramente criticato l'esterno d'attacco del Milan Rafael Leao: "In passato sei stato un po’ severo su Leao dicendo che è tanto fumo e niente arrosto, ti sei ricreduto? "Assolutamente no. Continuo a pensarlo, perché se vado a vedere come esterno l’anno scorso Rashford fa 26 gol (in realtà 30, ndr) e gioca in un campionato meraviglioso facendo le due fasi. Kvaratskhelia arriva e fa un campionato meraviglioso facendo le due fasi. Foden, ha un anno in meno e quest’anno ha già fatto 21 gol e 10 assist; parliamo di cosa?

Siccome in Italia il campionato non è buono il problema è che lui pensa di essere un fenomeno e c’è gente che gli va dietro. È un buon giocatore che ha una gran forza fisica. Finito. Allora gente come Kaká, Rui Costa, Vinicius stesso oggi, quanto dovrebbero prendere? Lui chiedeva tanti soldi e glieli hanno dati, adesso vale 120, 130, 140 milioni? Di cosa parliamo? Parliamo di un giocatore normale che ha forza fisica". Parole che questa mattina sono state riprese dallo stesso calciatore del Milan, commentandole con l'emoticon del pagliaccio. Ecco il post.