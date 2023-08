Lens prende in giro il Napoli: dalla stampa estera a Fabrizio Romano, il video è già virale

Oltre tremila like, già un migliaio di retweet e una notizia che ha fatto rapidamente il giro del mondo. Da Fabrizio Romano, il principale esperto di mercato del momento, passando per L'Equipe, i quotidiani italiani e tanto altro: tutti a condividere il video. La presa in giro del Lens verso il Napoli nell'annunciare il rinnovo di Danso è diventato subito virale.

Official: Kevin Danso signs new contract at RC Lens, done and sealed 🟡



…and Lens clearly makes fun of Napoli as they were trying to sign Danso ⤵️pic.twitter.com/JrKfVYWzv3