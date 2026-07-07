Foto Lucca scalda i motori, allenamento in vista di Dimaro: nuova chance con Allegri?

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Lorenzo Lucca è pronto a giocarsi le sue possibilità nel nuovo Napoli di Allegri. Sui social ha postato una foto in cui si allena duramente lo scatto.

Il futuro di Lorenzo Lucca resta ancora tutto da definire. L'attaccante classe 2000 è rientrato al Napoli dopo l'esperienza in prestito al Nottingham Forest e nelle prossime settimane sarà chiamato a capire quale ruolo potrà avere nel nuovo progetto tecnico azzurro. Arrivato nell'estate del 2025 per una cifra importante, vicina ai 35 milioni di euro, il centravanti non è riuscito a trovare lo spazio desiderato sotto la gestione di Antonio Conte. Dopo appena sei mesi, infatti, il club partenopeo aveva deciso di cederlo in Inghilterra per permettergli di giocare con maggiore continuità.

Lucca si prepara per Dimaro: con Allegri può arrivare una nuova occasione

L'estate potrebbe però rappresentare un punto di svolta per Lucca. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, la posizione dell'attaccante potrebbe essere rivalutata: il tecnico livornese vuole infatti analizzare l'intera rosa prima di prendere decisioni definitive e il centravanti italiano spera di convincerlo durante la preparazione estiva. Lo stesso Lucca, sui social, ha mostrato una foto che lo ritrae impegnato in un allenamento intenso, segnale della volontà di arrivare al meglio al ritiro di Dimaro e giocarsi le proprie possibilità. Per lui potrebbe quindi aprirsi una seconda chance in maglia azzurra, con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel nuovo Napoli targato Allegri.