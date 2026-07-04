Video
È Los Angeles ma sembra Napoli: in America tutti pazzi per l'azzurro!
TuttoNapoli.net
Nella metropoli statunitense sono tutti pazzi per il Napoli: una passione che va oltre oceano e supera ogni confine o distanza!
Tutti pazzi per il Napoli! A Los Angeles, California, tutti sono pazzi per il Napoli. Non è una novità: poco più di un mese fa infatti, il presidente De Laurentiis ha scelto proprio LA come città per la presentazione del film "AG4IN" dedicato al quarto scudetto.
Nel video in calce all'articolo, il giornalista di DAZN Alessio De Giuseppe è tra le strade della città statunitense per conoscere i gusti calcistici degli abitanti della città: quasi tutti gli intervistati sostengono la maglia azzurra!
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
Pubblicità
Dai social
Copertina LiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Francesco CarboneTuttonapoliAllegri, le frasi cult: dal 'pesce ratto' al 'musetto davanti', passando per il circo
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeCentenario, la SSCNapoli presenta le iniziative: dall'1 agosto al Corsiero, tutti i dettagli
Davide BarattoManna: “Investito tanto, nuovo tecnico valuterà rosa. Gila? Abbiamo 5 centrali, rosa completa! Su Khalaili…”
Francesco CarboneADL: “Allegri? Senza ufficialità, non se ne può parlare! Due obiettivi per l'anno prossimo. Su Malagò e Rizzetta...”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com