Video È Los Angeles ma sembra Napoli: in America tutti pazzi per l'azzurro!

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Nella metropoli statunitense sono tutti pazzi per il Napoli: una passione che va oltre oceano e supera ogni confine o distanza!

Tutti pazzi per il Napoli! A Los Angeles, California, tutti sono pazzi per il Napoli. Non è una novità: poco più di un mese fa infatti, il presidente De Laurentiis ha scelto proprio LA come città per la presentazione del film "AG4IN" dedicato al quarto scudetto.

Nel video in calce all'articolo, il giornalista di DAZN Alessio De Giuseppe è tra le strade della città statunitense per conoscere i gusti calcistici degli abitanti della città: quasi tutti gli intervistati sostengono la maglia azzurra!