Pistocchi: “Calcio italiano tragicomico!”. Poi l’appello ad Abodi: “Un tentativo lo farei”
Dopo la sconfitta dell’Italia contro il Belgio, Maurizio Pistocchi ha affidato a X una dura analisi sul momento attraversato dal calcio italiano, chiamando in causa anche Roberto Mancini: “La situazione del calcio italiano è tragicomica e non è giusto continuare a illudere gli sportivi italiani, vaticinando imminenti successi e sicuri trionfi, come ha fatto nei giorni scorsi Roberto Mancini”. Il giornalista ha poi rivolto le proprie critiche a Giovanni Malagò, oggi presidente della FIGC: “Giovanni Malagò ha avuto una grande occasione per ribaltare il calcio con Leo e Maldini, e pagherà la sua mancanza di coraggio molto cara”. L’elezione di Malagò alla presidenza federale risale al 2026 ed è confermata dagli atti ufficiali del CONI. CONI
Pistocchi si rivolge ad Abodi: “Un tentativo lo farei”
Pistocchi ha quindi chiamato in causa il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, incarico che ricopre anche nel 2026. Sport Governo Il giornalista ha scritto: “In questo caso però il ministro Andrea Abodi non potrà permettersi errori, e potrebbe essere tentato di lasciar affondare la nave senza offrire ai naufraghi scialuppe di salvataggio. Se fossi in lui, però, un tentativo lo farei: caro Andrea Abodi il calcio in Italia è uno straordinario strumento di controllo delle masse, e chi riuscisse nella sua riqualificazione sarebbe unto dal Signore per sempre. Certo ci vogliono idee chiare - per fare una profonda ristrutturazione - e coraggio per tagliare teste senza riguardi per nessuno. Ne avrà il coraggio?”.
La situazione del calcio italiano è tragicomica e non è giusto continuare a illudere gli sportivi italiani, vaticinando imminenti successi e sicuri trionfi, come ha fatto nei giorni scorsi @robymancio . @giomalago ha avuto una grande occasione per ribaltare il calcio con Leo e… pic.twitter.com/KSNdDAHEzo— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 26, 2026
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro