Pistocchi: “Calcio italiano tragicomico!”. Poi l’appello ad Abodi: “Un tentativo lo farei”

Pistocchi critica le aspettative sull’Italia dopo ilPistocchi attacca la gestione del calcio italiano e chiama in causa Malagò e il ministro Abodi. Belgio e chiama in causa Malagò.

Dopo la sconfitta dell’Italia contro il Belgio, Maurizio Pistocchi ha affidato a X una dura analisi sul momento attraversato dal calcio italiano, chiamando in causa anche Roberto Mancini: “La situazione del calcio italiano è tragicomica e non è giusto continuare a illudere gli sportivi italiani, vaticinando imminenti successi e sicuri trionfi, come ha fatto nei giorni scorsi Roberto Mancini”. Il giornalista ha poi rivolto le proprie critiche a Giovanni Malagò, oggi presidente della FIGC: “Giovanni Malagò ha avuto una grande occasione per ribaltare il calcio con Leo e Maldini, e pagherà la sua mancanza di coraggio molto cara”. L’elezione di Malagò alla presidenza federale risale al 2026 ed è confermata dagli atti ufficiali del CONI. CONI

Pistocchi si rivolge ad Abodi: “Un tentativo lo farei”

Pistocchi ha quindi chiamato in causa il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, incarico che ricopre anche nel 2026. Sport Governo Il giornalista ha scritto: “In questo caso però il ministro Andrea Abodi non potrà permettersi errori, e potrebbe essere tentato di lasciar affondare la nave senza offrire ai naufraghi scialuppe di salvataggio. Se fossi in lui, però, un tentativo lo farei: caro Andrea Abodi il calcio in Italia è uno straordinario strumento di controllo delle masse, e chi riuscisse nella sua riqualificazione sarebbe unto dal Signore per sempre. Certo ci vogliono idee chiare - per fare una profonda ristrutturazione - e coraggio per tagliare teste senza riguardi per nessuno. Ne avrà il coraggio?”.