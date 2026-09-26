De Bruyne super, Giuliani punge Allegri: "Forse conta come vengono messi in campo i giocatori”
Il giornalista Fulvio Giuliani, attraverso il proprio profilo X, ha commentato la prestazione di Kevin De Bruyne con il Belgio, protagonista nel successo per 2-0 contro l’Italia. Il centrocampista del Napoli è stato tra i migliori in campo nei 57 minuti disputati, offrendo una prestazione molto diversa rispetto alle ultime apparizioni in azzurro. Giuliani ha scritto: “Provo un certo straniamento davanti alla meraviglia di parte della stampa partenopea: De Bruyne gioca meravigliosamente con il Belgio e alla medesima non viene neppure per un istante il dubbio che - forse, ma tu guarda - conti un pelo come vengano messi in campo i giocatori. Giusto un po’”.
Giuliani punge Allegri: “Speriamo non fosse al circo”
Il giornalista ha quindi indirizzato una stoccata a Massimiliano Allegri, mettendo in relazione il rendimento del belga con il modo in cui viene utilizzato tatticamente: “Speriamo Allegri non fosse al circo (dove si va per divertirsi, mica allo stadio. Ipse dixit)”.
Provo un certo straniamento davanti alla meraviglia di parte della stampa partenopea: #DeBruyne gioca meravigliosamente con il Belgio e alla medesima non viene neppure per un istante il dubbio che - forse, ma tu guarda - conti un pelo come vengano messi in campo i giocatori.…— Fulvio Giuliani (@fulviogiuliani) September 26, 2026
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