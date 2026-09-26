De Bruyne super, Giuliani punge Allegri: "Forse conta come vengono messi in campo i giocatori”

De Bruyne super, Giuliani punge Allegri: "Forse conta come vengono messi in campo i giocatori”
Oggi alle 18:00Dai social
di Antonio Noto
Giuliani commenta il grande De Bruyne visto col Belgio e punge Allegri sul modo di utilizzarlo nel Napoli.

Il giornalista Fulvio Giuliani, attraverso il proprio profilo X, ha commentato la prestazione di Kevin De Bruyne con il Belgio, protagonista nel successo per 2-0 contro l’Italia. Il centrocampista del Napoli è stato tra i migliori in campo nei 57 minuti disputati, offrendo una prestazione molto diversa rispetto alle ultime apparizioni in azzurro. Giuliani ha scritto: “Provo un certo straniamento davanti alla meraviglia di parte della stampa partenopea: De Bruyne gioca meravigliosamente con il Belgio e alla medesima non viene neppure per un istante il dubbio che - forse, ma tu guarda - conti un pelo come vengano messi in campo i giocatori. Giusto un po’”.

Giuliani punge Allegri: “Speriamo non fosse al circo”

Il giornalista ha quindi indirizzato una stoccata a Massimiliano Allegri, mettendo in relazione il rendimento del belga con il modo in cui viene utilizzato tatticamente: “Speriamo Allegri non fosse al circo (dove si va per divertirsi, mica allo stadio. Ipse dixit)”.  