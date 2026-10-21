“Di Lorenzo poca roba”, il capitano replica a Bruscolotti: “Almeno io 75 anni non sparerò sul Napoli”

Giovanni Di Lorenzo ha risposto in maniera piccata alle critiche dell'ex capitano Giuseppe Bruscolotti sul suo poco carisma.

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, si è soffermato sul momento del Napoli e sull'assenza, secondo lui, in spogliatoio di leader importanti dal punto di vista del carisma: "Secondo me la partenza di Lukaku non ci voleva, perché era un uomo di carisma e allo spogliatoio serviva. Io De Bruyne lo vedo, è uno dei tanti a cui non frega niente. Lo stesso capitano, Di Lorenzo, è bravo sul campo ma per il resto è poca roba", le sue parole a Spazionapoli.

La risposta di Di Lorenzo a Bruscolotti

Arriva puntuale la risposta piccata di Giovanni Di Lorenzo tramite i suoi account social: "Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall'esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio caro Bruscolotti".