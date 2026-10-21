“Di Lorenzo poca roba”, il capitano replica a Bruscolotti: “Almeno io 75 anni non sparerò sul Napoli”

“Di Lorenzo poca roba”, il capitano replica a Bruscolotti: “Almeno io 75 anni non sparerò sul Napoli”TuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:50Dai social
di Pierpaolo Matrone
Giovanni Di Lorenzo ha risposto in maniera piccata alle critiche dell'ex capitano Giuseppe Bruscolotti sul suo poco carisma.

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, si è soffermato sul momento del Napoli e sull'assenza, secondo lui, in spogliatoio di leader importanti dal punto di vista del carisma: "Secondo me la partenza di Lukaku non ci voleva, perché era un uomo di carisma e allo spogliatoio serviva. Io De Bruyne lo vedo, è uno dei tanti a cui non frega niente. Lo stesso capitano, Di Lorenzo, è bravo sul campo ma per il resto è poca roba", le sue parole a Spazionapoli.

La risposta di Di Lorenzo a Bruscolotti

Arriva puntuale la risposta piccata di Giovanni Di Lorenzo tramite i suoi account social: "Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall'esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio caro Bruscolotti".