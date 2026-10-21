Foto La frase di McTominay in italiano è già virale: l'ha usata anche sui social

McTominay, il mantra su Instagram: “Stai zitto e lavora”. La frase già detta in diretta tv diventa il manifesto del Napoli

“Stai zitto e lavora”. È la frase che Scott McTominay ha scelto di pubblicare su Instagram, dopo averla già pronunciata ieri in diretta tv, in italiano. Un messaggio secco, senza fronzoli, che arriva nel momento in cui il centrocampista scozzese è tornato protagonista con la maglia del Napoli, autore della doppietta che gli ha permesso di raggiungere i 29 gol in 86 partite in azzurro, gli stessi segnati in carriera con il Manchester United ma in 255 presenze. Parole che raccontano il carattere di un giocatore diventato in pochi mesi un leader dello spogliatoio.

Un mantra per il Napoli

La frase, ripetuta anche sui social, sembra racchiudere la filosofia con cui McTominay ha affrontato il lungo stop per l’infortunio e il ritorno in campo: meno parole, più lavoro, in un periodo in cui attorno agli azzurri sono circolate polemiche, critiche e dietrologie. Dopo il 4-3 al Bodo/Glimt e i primi tre punti in Champions League, il messaggio assume il valore di un manifesto per tutto il gruppo, chiamato a dare continuità a partire dal big match con la Roma di sabato alle 18 al Maradona. Il Napoli ha ritrovato fiducia e punti, ma la strada resta lunga: il calendario è fittissimo e servirà soprattutto lavoro.