Monti: "Aver regalato un tempo si è rivelato parzialmente fatale. Capita di non attaccare la spina"
Il giornalista Gianluca Monti commenta sul proprio account Instagram il pari interno del Napoli col Verona: "Il Verona è di una povertà imbarazzante, avergli regalato un tempo si è rivelato parzialmente fatale. Capita di non attaccare la spina (a proposito...Spina gioca un altro sport rispetto a Gutierrez) quando le partite sono tante e i calciatori impiegati più o meno sempre quelli.
Nel secondo tempo, poteva accadere di tutto e forse anche passare a 4 dietro poteva essere un'idea per l'assalto finale nel corso del quale avrei tenuto dentro Lang inserendo Lucca per un difensore. Ma siamo tutti bravi dal divano".
