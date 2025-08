Foto Murales da brividi al Maradona: Top 11 all time? Già 3 azzurri disegnati

vedi letture

Allo Stadio Maradona è in lavorazione un murale che è destinato a diventare rapidamente iconico per i tifosi del Napoli. Proprio nel giorno del 99esimo compleanno del club sono venute fuori le prime immagini di quella che sembra una Top 11 della storia del club - o comunque una serie di giocatori simbolo - con Zoff, Koulibaly e Krol già raffigurati, oltre ovviamente ad un riquadro pronto per D10S.

Vi aggiorneremo, naturalmente, passo dopo passo, sulla prosecuzione. Di seguito le immagini diffuse sui social dal collega Carlo Alvino.