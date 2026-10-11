Politano esulta sui social: "Niente è scontato, la vittoria è ciò che ci serviva"

Matteo Politano festeggia sui social il 3-0 al Frosinone: vittoria necessaria per il Napoli, arrivata in un momento importante della stagione.

Dopo il successo per 3-0 contro il Frosinone, Matteo Politano ha affidato a Instagram un breve messaggio di soddisfazione. L’esterno del Napoli, subentrato all’81’, ha sottolineato l’importanza dei tre punti conquistati al Maradona, arrivati dopo un avvio di stagione non semplice: “Niente è scontato. Una vittoria era quello che volevamo e quello che ci serviva.

Bene così! Forza Napoli”. Di seguito il post.