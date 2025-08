“Neanche 20mln?”, “Società imbarazzante!”, tifosi juventini furiosi per Miretti verso il Napoli

Il Napoli è interessato a Fabio Miretti per completare il centrocampo e la trattativa con la Juventus procede spedita: l'affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. La notizia non è stata presa bene dai tifosi bianconeri, che sono infastiditi dalla cifra ritenuta bassa, soprattutto a seguito della vicenda Victor Osimhen (che piaceva alla Juve) con la clausola anti-Italia inserita dal Napoli. "Neanche 20 milioni?", "Società imbarazzante!” e ancora "Loro mettono clausole anti-Juve e noi vendiamo a questi prezzi?", questi alcuni dei commenti social più ricorrenti da parte dei supporter della Vecchia Signora.

I dettagli.

Secondo Sky, aumenta la fiducia perché l'operazione possa andare in porto. Il Napoli ha migliorato la propria offerta iniziale, arrivando a proporre ai bianconeri 14 milioni di euro per il cartellino del centrocampista classe 2003. Non è stata ancora raggiunta un'intesa di massima tra i due club, ci sono ancora dei dettagli da discutere, ma di certo la distanza è stata ridotta. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra Napoli e Juventus per cercare l'accordo definitivo