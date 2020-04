"Noi meridionali inferiori, qui non si vende più Libero", la protesta di un edicolante contro Feltri

"In questa edicola da oggi 23 aprile 2020 non è più in vendita il quotidiano Libero". Sta spopolando sui social l'annuncio di un edicolante del Sud, che dopo il feroce attacco di Vittorio Feltri (reiterato in tantissime altre circostanze) ai meridionali ha deciso di bloccare la vendita del giornale: "Essendo meridionali inferiori, non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa testata giornalista indipendente! Ci voglia scusare il direttore Feltri".

Nuove forme di disobbedienza civile contemporanea 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/LFZ4DRIEAs — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) April 23, 2020