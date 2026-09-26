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L’orgoglio di De Bruyne sui social: il messaggio dopo la vittoria sull’Italia

L’orgoglio di De Bruyne sui social: il messaggio dopo la vittoria sull’ItaliaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:45Dai social
di Daniele Rodia

Grande prestazione ieri sera per Kevin De Bruyne che nella gara inaugurale di Nations league fra Italia e Belgio ha brillato nel centrocampo dei Red Devils. Il centrocampista del Napoli è stato giustamente omaggiato da tutti i quotidiani sportivi per una grande prestazione contro un'Italia apparsa pallida.

Puntuale, è arrivato il commento sui social del centrocampista ex Manchester City per celebrare la prima vittoria: