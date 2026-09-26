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America's Cup, Politano si gode le pre-regate: l'azzurro a sostegno di Luna Rossa
Politano approfitta della sosta per assistere alle pre-regate della Louis Vuitton Cup.
Matteo Politano approfitta della lunga sosta per le nazionali per godersi le pre-regate della Louis Vuitton Cup. L’esterno del Napoli ha condiviso sui social alcuni momenti dell’America's Cup, concedendosi una giornata diversa durante la pausa del campionato.
Politano non convocato in Nazionale
L'azzurro può sfruttare questi giorni anche per recuperare energie e lavorare in vista della ripresa con il Napoli. L’esterno azzurro, infatti, non è stato convocato dall’Italia per gli impegni di questa lunga sosta dedicata alla Nations League e ha quindi avuto la possibilità di assistere alle regate. Di seguito lo scatto pubblicato da Politano su Instagram.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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