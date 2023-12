Osimhen ci ha preso gusto a postare per il Napoli: il suo messaggio

"Next round" ha scritto sui social Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli esulta per la qualificazione agli ottavi Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

"Next round" ha scritto sui social Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli esulta per la qualificazione agli ottavi Champions. Contro il Braga è anche tornato al gol che mancava in Champions da aprile e in campionato dall'8 ottobre. Ecco il suo post: