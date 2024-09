Foto Osimhen verso il Galatasaray: l'intermediario già a Capodichino per il volo

Ormai è fatta per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray, il nigeriano volerà in direzione Turchia già in serata. A confermarlo è l'intermediario della trattativa, George Gardi - che tra gli altri ha portato anche Mertens al Galatasaray ed Elmas al Lipsia - che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una story all'aeroporto di Capodichino. Di seguito la foto