Pistocchi contro Capello dopo Villarreal-Napoli: “Motivazioni astruse per giustificare gli amici?”

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Pistocchi contesta Capello e Allegri dopo Villarreal-Napoli: analizza i tre gol subiti e critica le spiegazioni tattiche.

Maurizio Pistocchi interviene nel dibattito seguito alla sconfitta del Napoli per 3-1 contro il Villarreal in Champions League, contestando duramente le analisi di Fabio Capello e Massimiliano Allegri. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, il giornalista ha criticato le spiegazioni fornite nel postpartita, soffermandosi sulle responsabilità tattiche e sugli errori difensivi degli azzurri. Nel mirino soprattutto le parole di Capello, che a Sky Sport ha individuato nella costruzione dal basso una delle cause della sconfitta, e quelle di Allegri, che ha invece chiamato in causa il centrocampo. Pistocchi ha commentato: “Su Sky Capello dà la colpa della debacle del Napoli alla costruzione dal basso (come se c’entrasse qualcosa, trattandosi di due fasi di giuoco distinte). Allegri ribatte dando la colpa al centrocampo che lui stesso ha schierato a 5 e non c’entra niente con i gol subiti”.

Villarreal-Napoli, Pistocchi analizza i tre gol subiti e punge Allegri e Capello

Secondo Pistocchi, le reti incassate dal Napoli sarebbero riconducibili a errori specifici, piuttosto che alle problematiche tattiche evidenziate da Capello e Allegri. Il giornalista ha infatti analizzato singolarmente le tre marcature del Villarreal, individuando responsabilità differenti in ciascuna situazione: “Il 1° è un errore tecnico provocato dal pressing avversario, il 2° in superiorità numerica con la linea che non sa se uscire o temporeggiare, il 3° con una imbucata sulla prima punta favorito da un rimpallo”. Un'analisi che si conclude con una provocazione rivolta a chi ha cercato di spiegare la sconfitta attraverso altre chiavi di lettura: “Si cercano motivazioni astruse per giustificare gli amici degli amici?”. Una presa di posizione netta, con cui Pistocchi mette in discussione le valutazioni espresse nel postpartita e riaccende il confronto sulle responsabilità della squadra di Allegri nella pesante sconfitta europea.