Pistocchi: "Inter ha vinto con un tiro imperfetto. Ha idee meno chiare del Napoli"

vedi letture

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la corsa Scudetto in Serie A: "Il Napoli pareggia 0-0 con il Parma, l’Inter batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Pio Esposito e allunga a +6 sui campioni in carica. Risultati diversi per partite per molti versi simili: dominio delle squadre di casa, per tiri totali 19 Inter 15 Napoli; tiri in porta 7 Inter 4 Napoli; possesso palla 70% Inter 68% Napoli.

Il Napoli non vince per centimetri, gol annullato a McTominay per fuorigioco di Mazzocchi, l’Inter vince con un tiro imperfetto di Esposito, entrambe le squadre non convincono. Anzi, delle due l’Inter sembra avere le idee meno chiare: porta troppo la palla e gli smarcamenti sono lenti e spesso fuori tempo, mentre il Napoli è poco preciso e trova un ottimo Rinaldi che para tutto. Le due squadre più forti della SerieA hanno ottenuto risultati diversi, ma il campionato non è finito".