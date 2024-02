Pistocchi mostra il rigore su Kvara: "Difensore prende tutto! Rocchi, ce lo spieghi?"

TuttoNapoli.net

In Napoli-Hellas Verona manca un rigore netto non ravvisato dall'arbitro Piccinini e neanche dal VAR per un fallo di Cabal su Kvaratskhelia. Le moviole hanno evidenziato l'errore della squadra arbitrale. Anche Maurizio Pistocchi mostra il fermoimmagine dell'episodio sui social e si esprime così:

"Nell’ultima di campionato, due interventi in area di rigore, di Cabal su Kvarathskhelia e Danilo su Thuram, nei quali il difensore per eccessiva foga e imprudenza prende tutto, prima gamba e poi palla, non sono stati sanzionati con il calcio di rigore. Questo deve spiegare #Rocchi, non la rava e la fava: questo intervento è regolare, oppure no?".