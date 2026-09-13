Allegri via dopo poche giornate? Auriemma: "Mi sembra davvero impossibile"
Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso il proprio account X, è intervenuto nel dibattito sul futuro di Massimiliano Allegri, finito al centro delle critiche dopo l’avvio di stagione del Napoli. Auriemma ha posto l’accento soprattutto sull’investimento fatto dal presidente Aurelio De Laurentiis per affidare al tecnico un progetto di lunga durata. Il contratto ufficiale di Allegri con il Napoli scade il 30 giugno 2029.
Auriemma sul futuro di Allegri al Napoli
"Secondo voi, De Laurentiis avrebbe fatto firmare ad Allegri un triennale da complessivi 12 milioni a stagione (compreso lo staff) per poi mandarlo via dopo poche giornate di campionato? Nel calcio ne ho viste tantissime, ma questa mi sembra davvero impossibile da realizzarsi".
Secondo voi, #DeLaurentiis avrebbe fatto firmare ad #Allegri un triennale da complessivi 12 milioni a stagione (compreso lo staff) per poi mandarlo via dopo poche giornate di campionato?— Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) September 13, 2026
Nel calcio ne ho viste tantissime, ma questa mi sembra davvero impossibile da realizzarsi.…
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