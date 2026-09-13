Allegri via dopo poche giornate? Auriemma: "Mi sembra davvero impossibile"

Allegri via dopo poche giornate? Auriemma: "Mi sembra davvero impossibile"
Oggi alle 13:30Dai social
di Antonio Noto
Auriemma esclude un addio immediato di Allegri e richiama l’investimento fatto da De Laurentiis.

Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso il proprio account X, è intervenuto nel dibattito sul futuro di Massimiliano Allegri, finito al centro delle critiche dopo l’avvio di stagione del Napoli. Auriemma ha posto l’accento soprattutto sull’investimento fatto dal presidente Aurelio De Laurentiis per affidare al tecnico un progetto di lunga durata. Il contratto ufficiale di Allegri con il Napoli scade il 30 giugno 2029. 

Auriemma sul futuro di Allegri al Napoli

"Secondo voi, De Laurentiis avrebbe fatto firmare ad Allegri un triennale da complessivi 12 milioni a stagione (compreso lo staff) per poi mandarlo via dopo poche giornate di campionato? Nel calcio ne ho viste tantissime, ma questa mi sembra davvero impossibile da realizzarsi".